Fortnite The End: ecco il video gameplay dell'evento che ha distrutto la mappa!

L'evento finale della Stagione 10 di Fortnite, conosciuto come The End, è finalmente avvenuto e, come anticipato dai leak dei dataminer, ha riguardato il lancio del razzo di Magazzino Muffito e la distruzione della mappa di Fortnite!

Preceduto dal countdown olografico proiettato sull'ogiva del missile costruito sulla rampa di lancio dei bunker di Magazzino Muffito, l'evento che ha segnato il passaggio dalla Stagione 10 alla Season 11 di Fortnite ha calamitato le attenzioni di tantissimi appassionati, riversatisi sui server del battle royale di Epic Games per ammirare in diretta lo spettacolo che dovrebbe comportare il passaggio alla nuova mappa di Fortnite.

Chi si è connesso a Fortnite Battaglia Reale dalle ore 20:00 italiane di domenica 13 ottobre ha così potuto gustarsi ogni fase dell'evento che ha visto il rancio del razzo, la conclusione della Tempesta e l'apertura di squarci dimensionali da cui sono fuoriusciti nuovi missili che hanno provocato l'esplosione del Meteorite e la distruzione (forse definitiva?) dell'ormai celeberrima isola di Fortnite. Una volta terminato lo spettacolo, i partecipanti e la stessa mappa di Fortnite Battaglia Reale sono stati risucchiati all'interno di un inquietante buco nero, con conseguente chiusura dei server: che sia il preludio del chiacchierato arrivo della nuova regione?

Come previsto dagli autori statunitensi, infatti, con la conclusione dell'evento The End è avvenuta l'immediata disconnessione dai server dei giocatori di Fortnite che precederà il lancio della Stagione 11 o, come suggerito dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, l'inizio ufficiale di Fortnite Capitolo 2 e l'arrivo della nuova mappa.