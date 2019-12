Fortnite sarà ai The Game Awards: Epic Games promette un 'annuncio speciale'

Manca ormai davvero pochissimo tempo ai The Game Awards, atteso appuntamento annuale dedicato all'intera industria videoludica: l'appuntamento è infatti fissato per giovedì 12 dicembre.

A scandire il conto alla rovescia finale giunge un ulteriore aggiornamento ufficiale legato a quelli che saranno il programma e gli ospiti dello show. Direttamente dall'account Twitter ufficiale di Fortnite: Battaglia Reale, il team di Epic Games ha infatti annunciato che il battle royale sarà tra i protagonisti dell'edizione 2019 dei The Game Awards. Tramite il cinguettio che trovate in calce è stato reso noto che, nel corso dell'evento, la software house condividerà con il pubblico un "annuncio speciale". Purtroppo, sull'argomento non sono stati offerti ulteriori dettagli o indizi: è dunque piuttosto difficile ipotizzare di cosa potrebbe trattarsi.

Ad ogni modo, l'attesa sarà breve: per preparavi allo show condotto dall'immancabile Geoff Keighley, potete intanto visionare il trailer ufficiale dei The Game Awards, confezionato dallo stesso giornalista canadese. In chiusura, ricordiamo inoltre agli appassionati del battle royale targato Epic Games che questa settimana il titolo ospiterà un evento molto speciale. Una scena inedita di Star Wars Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker sarà infatti proiettata in-game: l'appuntamento è per sabato 14 dicembre, presso il Cinema all'Aperto in prossimità dell'area di Rapide Rischiose.