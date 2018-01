Fortnite e They Are Billions in diretta sui nostri canali oggi 14 gennaio

Anche per oggiabbiamo in serbo per voi ben due appuntamenti targati, che vi terranno compagnia per molte ore.

A partire dalle ore 17:00 giocheremo a They Are Billions, uno strategico in tempo reale a base di zombie disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Dalle ore 21:00, invece, sarà il turno della Battaglia Reale di Fortnite, che si è recentemente aggiornato con l'introduzione del Falò Confortevole e alcune modifiche alla Bomba ballerina.

Le trasmissioni, com'è consuetudine, andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube. Vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio. La registrazione, inoltre, è indispensabile per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate!