Fortnite Down con TIM: segnalati problemi di accesso con frequenti disconnessioni

Dalla tarda serata di mercoledì 23 maggio un problema sulla rete TIM/Telecom sta impedendo a molti utenti di raggiungere alcuni siti web ospitati all'estero, la situazione si ripercuote anche sull'accesso a vari servizi come Xbox LIVE, PSN, Steam e Origin, solamente per citarne alcuni. Tra i giochi più colpiti sembra esserci proprio Fortnite.

Su Twitter e DownDetector molti utenti lamentano problemi ad accedere al Battle Royale di Epic, con l'impossibilità di effettuare correttamente il login e frequenti disconnessioni. Purtroppo non si tratta di un problema risolvibile dai giocatori (magari riavviando il router o cambiando i parametri di navigazione), TIM è ovviamente a conoscenza della situazione e sta lavorando per far rientrare l'emergenza.

Nel momento in cui scriviamo i problemi persistono, come evidenziato dai post sulla pagina Facebook di TIM, restiamo quindi in attesa di comunicazioni da parte del gestore. Nel frattempo vi invitiamo ad avere pazienza, nelle prossime ore tutti i problemi di connessione Telecom dovrebbero essere risolti in via definitiva. Nel frattempo potete consultare la nostra guida al Jetpack, il nuovo zaino di Fortnite è estremamente intuitivo da utilizzare ma alcuni consigli utili vi permetteranno di trarre il massimo da questo originale mezzo di trasporto.

Avete riscontrato problemi con Fortnite e TIM? Aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.