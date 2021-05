Fortnite: Tim Sweeney di Epic non sa come agganciare i Joy-Con a Switch

Sono passate solo poche ore dall'inizio del processo che vede Epic Games contro Apple, ma già è emerso in rete un divertente aneddoto riguardante Fortnite e Nintendo Switch.

Durante la disputa, il giudice ha chiesto a Tim Sweeney di dimostrare per quali ragioni giocare in mobilità a Fortnite Capitolo 2 su Nintendo Switch fosse più complesso rispetto alla versione per smartphone. Dopo aver specificato che la console ibrida necessita di un hotspot wi-fi per una connessione e quindi di un cellulare, il buon CEO di Epic si è avvicinato alla macchina da gioco provando senza successo ad incastrare lateralmente i Joy-Con, dimostrando di non aver mai avuto un contatto con Switch prima d'ora.

Nel momento d'imbarazzo, il boss dell'azienda ha esclamato: "Come potete vedere, non sono un giocatore Switch." E la risposta del giudice Yvonne Gonzalez Rogers è arrivata subito: "Bene, ora tutto il mondo lo sa. A dire il vero non lo sono nemmeno io."

Una figuraccia del genere ha immediatamente fatto cadere la tesi di Sweeney, dal momento che la visibile mancanza di conoscenza circa la console Nintendo agli occhi del giudice non gli ha consentito di dimostrare che giocare su smartphone sia più pratico.

Vi ricordiamo che proprio dai documenti della causa è emerso l'aspetto di Batman Zero Corazzato, skin in arrivo per i possessori dei sei numeri del fumetto.