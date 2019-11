Fortnite, Tiro a Segno: danza dal Tubista, dall'Uomo di Paglia e al Bivacco Boscoso

Non sapete dove trovare le strutture presso le quali ballare per completare le missioni Tiro a Segno della nuova settimana di Fortnite Capitolo 2? Nessun problema, poiché in questa guida vi indicheremo la loro posizione esatta sulla mappa.

Ecco di seguito l'elenco con la posizione di ogni singolo oggetto presso il quale ballare:

Uomo di paglia: questa enorme struttura a forma di uomo e fatta di balle di fieno si trova a sud-ovest di Fattoria Frenetica ed è la più semplice da individuare per via delle sue generose dimensioni

questa enorme struttura a forma di uomo e fatta di balle di fieno si trova a sud-ovest di Fattoria Frenetica ed è la più semplice da individuare per via delle sue generose dimensioni Tubista: questo buffo uomo formato da tubi di metallo e comodamente seduto su un gradino naturale, si trova leggermente a sud dell'enorme montagna innevata che a sua volta si trova a sud di Brughiere Brumose

questo buffo uomo formato da tubi di metallo e comodamente seduto su un gradino naturale, si trova leggermente a sud dell'enorme montagna innevata che a sua volta si trova a sud di Brughiere Brumose Bivacco Boscoso: per trovare questa struttura di legno non dovrete far altro che andare sulla collina posizionata al centro della strada tra Siepi d'Agrifoglio e Sabbie Sudate

Una volta raggiunto ciascuno dei tre punti indicati nell'elenco qui sopra dovrete semplicemente eseguire una delle tante emote in vostro possesso (non importa quale) e il gioco sarà fatto. Se state riscontrando qualche difficoltà nel trovare la posizione di questi oggetti, qui sotto potete vedere una mappa con sopra indicati i punti precisi da visitare per completare la sfida.



