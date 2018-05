Fortnite: il titolo ha ancora molta strada prima di diventare esport, parola di Riot Games

Chris "RiotChopper" Hopper, dirigente della divisione NA LCS e in forza a Riot Games, ha espresso la propria opinione sul fenomeno battle royale e su titoli come Fortnite e PUBG, rapportandolo al dominio di League of Legends.

League of Legends è, probabilmente (anzi, sicuramente), il più grande bacino esportivo del mondo, con franchigie consolidate, salari garantiti per i giocatori e molto altro. Prima di arrivare a tal punto, però, League of Legends ne ha dovuta fare di strada, partendo dal basso e affrontando la classica “gavetta”.

Un discorso molto simile deve ovviamente esser fatto, al momento, anche per Fortnite. Nonostante i continui record di visualizzazioni su Twitch e YouTube (ormai imprescindibile per qualsiasi esport moderno), in molti pensano che il titolo Epic non sia proprio adatto al gaming competitivo.

Hopper, parlando con la rivista Forbes, ha dichiarato che al momento non vede Fortnite, o PUBG da un punto di vista esportivo e, dunque, non concepisce tali titoli come delle minacce all'attuale dominio di League of Legends.

"Come giocatore, adoro vedere nuovi titoli come Fortnite che esplorano nuove interazioni ma, in termini di efficacia in ambito esport, penso che abbia ancora tutto da dimostrare. Alcuni dei primi tornei sono stati sicuramente entusiasmanti, ma c'è ancora molta strada da fare per trasformare un titolo da un preferito di Twitch in un esport di successo.

Non sappiamo ancora se Fortnite o PUBG, nonostante gli eventi organizzati sino a questo momento, saranno in grado di fare quel decisivo passo. Fino a quando i titoli non riusciranno a presentare tornei ed eventi accessibili e, soprattutto sostenibili, questi resteranno solo dei semplici videogiochi".

Tranquilli, perché resta comunque tutto in famiglia: buona parte della proprietà di Epic Games è saldamente in mano a Tencent – la stessa società proprietaria di Riot Games, sviluppatori di League of Legends –.

Di recente Tencent ha investito una grande quantità di pecunia per portare Fortnite in Cina. Inoltre, l'investimento di 15,8 milioni di Dollari sarà utilizzata per "spingere il gioco sul lato esport". Data l'esperienza maturata con League of Legends, non abbiamo dubbi che Tencent, con il giusto piano di crescita e di investimento, potrebbe far diventare Fortnite il prossimo grande titolo esport.