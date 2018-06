Fortnite tocca quota 125 milioni di giocatori; dettagli sulla nuova stagione competitiva

Il dirompente successo di Fortnite non accenna minimamente ad arrestarsi: come confermato nella giorrnata di oggi da Epic Games, il titolo può ad oggi vantare una community formata da ben 125 milioni di giocatori.

Il raggiungimento di simili numeri è anche dovuto al fatto che Fortnite è ormai presente su molteplici piattaforme: dapprima pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco è in seguito giunto su dispositivi mobile e, da ieri, anche su Nintendo Switch.

In aggiunta, Epic ha condiviso nuovi dettagli sulla stagione competitiva 2018-2019. La compagnia ha dichiarato che supporterà gli eventi organizzati dalla community, gli eventi online, e le grandi competizioni che avranno luogo in tutto il mondo. Le qualificazioni della Fortnite World Cup, inoltre, inizieranno durante la stagione autunnale; le fasi finali dell'evento sono invece programmate per la fine del 2019. Epic ha messo in palio un premio da 100 milioni di dollari che distribuirà "in numerosi eventi e tornei dal differente livello di competizione". Il torneo si concentrerà in particolar modo sulle partite in solo e in duo, ma anche i team si ritaglieranno il proprio spazio. Ulteriori dettagli saranno diffusi in futuro.

Fortnite è ora disponibile su PC, PS4, Xbox One, Switch e dispositivi iOS e Android.