Fortnite Token non è una criptovaluta ufficiale: Epic Games mette in guardia i fan

Tim Sweeney, boss di Epic Games, si è espresso sull'operato di un account noto come Fortnite Token, che pubblicizza una criptovaluta fittizia incentrata sul celebre battle royale, fornendo importanti precisazioni sull'operato di questa realtà, che nulla avrebbe a che fare con il gioco.

Sweeney rivela infatti che non esiste nessuna criptovaluta ufficiale di Fortnite, definendo Fortnite Token "un imbroglio" e dando vita su Twitter ad un botta e risposta con i diretti interessati. E non solo: sembra che Epic Games si stia già muovendo per vie legali. "Non esiste una criptovaluta di Fortnite. L'account Twitter che promuove una cosa del genere è un imbroglione, e gli avvocati di Epic si stanno occupando del caso. Inoltre, vergognoso che i marketplace di criptovalute permettano tutto ciò", tuona il CEO e founder di Epic Games in un tweet.

Sweeney risponde poi sotto ad un tweet di Fortnite Token parlando di "truffa" e scatenando così la pronta risposta della pagina. "Fortnite Token non è una criptovaluta truffa, è invece un progetto creato legittimamente, creato dai fan di Fortnite e mosso dalla community, senza nessun proprietario specifico, una compagnia dietro di esso o un CEO che ne decide il futuro", questa la precisazione di Fortnite Token alla quale Sweeney subito replica: "Non è così che trademark e copyright funzionano. Non potete usare il nome e le immagini di Fortnite senza permesso per commercializzare un prodotto non correlato".

Fortnite Token è comparso per la prima volta alla fine del 2021 e da allora è sempre stato molto attivo. Con Epic che si sta muovendo per vie legali, resta ora da capire come potrà evolversi la situazione. In passato il CEO aveva già parlato della possibilità che Epic Games possa vendere NFT a tema Fortnite, lasciando intendere di non volersi muovere verso una direzione ritenuta molto intricata e con il rischio di truffe concreto.

Nel frattempo è arrivata la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3, con nuove sfide ed armi ad intrattenere i fan.