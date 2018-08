Fortnite: a Tomato Town sta accedendo qualcosa si strano

Sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale sta accadendo qualcosa di molto strano e gli utenti sono intenzionati a scoprire la causa dei recenti cambiamenti di Tomato Town.

Per la precisione, sul tetto dell'enorme ristorante al centro di Tomato Town è apparso un nuovo portale, assente fino ad oggi. Si tratta di un cambiamento che i dataminer avevano già previsto nelle scorse ore ma di cui non si conoscevano tutti i dettagli. Ora il portale è online per tutti i giocatori e, secondo alcuni, si tratta solo del primo degli eventi che porteranno alla distruzione della frattura nei cieli di Fortnite Battaglia Reale, anch'essa prevista per i prossimi giorni.

A proposito di portali, dopo i bug riscontrati negli ultimi giorni Epic Games ha ripristinato la situazione e i portali sono di nuovo online. Purtroppo, però, ad essere stata rimossa è ora la chat globale di Salva il Mondo.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sugli eventi in corso, vi ricordiamo che le sfide della Settimana 6 di Fortnite Battaglia Reale sono attive e potete trovare sul nostro sito tutte le relative guide. Tra queste c'è quella sui forzieri di Rifugio Ritirato, quella sulle sfide a tempo e quella in cui vi spieghiamo come trovare il punto in cui le teste di pietra volgono lo sguardo. I più curiosi possono infine dare un'occhiata al leak delle sfide della Settimana 7 di Fortnite Battaglia Reale.