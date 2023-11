Fortnite torna al Capitolo 1: tutte le armi e le trappole della Stagione OG

Epic Games regala una botta di nostalgia a tutti i fan del suo celebre Battle Royale con il ritorno di Fortnite al Capitolo 1. E per celebrare al meglio l'occasione il sito ufficiale di Fortnite elenca tutte le novità incluse nella Stagione OG iniziata alle ore 08:00 italiane del 3 novembre.

Tornano in Fortnite OG i fucili d'assalto, fucili a pompa e fucili da caccia visti nella Stagione 5 originale, così come le Trappole Danneggianti, i Rampini e le Bombe Ballerine. Il tutto senza dimenticare i carrelli della spesa ed i kart offroad tanto apprezzati dai fan di lunga data del Battle Royale. Dal 9 novembre 2023, invece, arrivano contenuti legati alla Stagione 6 quali doppiette, granate appiccicose e la revolver magnum a 6 colpi. Ancora, non bisogna dimenticare il ritorno delle trappole congelanti, del Super Fortatile e delle torrette montate (da specificare che la trappola e le torrette non compariranno in Zero Costruzioni). Ed oltre al Quad Annientatore, il 9 novembre arriva in anticipo anche il Driftboard, un contenuto originariamente introdotto nella Stagione 7.

Parlando a proposito delle Stagioni 7 e 8, dal 16 novembre saranno disponibili ulteriori armi classiche quali pistola a focile, mitragliatrice e dispositivo di lancio quadruplo, oltre alla trappola a dardo velenoso (non disponibile in Zero Costruzioni), rischieramento dei deltaplani e tesoro sepolto. E cosa dire del ritorno del Cannone Pirata con il quale scagliare in aria i propri compagni oppure il celebre X-4 Stormwing del sergente Bruma?

Il 23 novembre sarà poi la volta delle Stagioni 9 e X, che porteranno in Fortnite OG novità quali fucile di precisione pesante, lanciagranate di prossimità, attacco aereo e fenditura rottami, oltre ai Jetpack e l'oggetto Inversione Tempesta. Si conclude in bellezza con la Girosfera, comparsa originariamente nella Stagione 8 ma rimasta una presenza costante anche nella nona.