Fortnite: torna il Lanciarazzi Quadruplo, disponibile la MAT Usare con cautela!

Continuano i 14 Giorni d'Estate di Fortnite Battaglia Reale e, dopo aver assistito al ritorno del vecchio Fucile Pesante, ecco che fa il proprio ritorno in gioco anche il Lanciarazzi Quadruplo.

Una delle particolarità di questo evento estivo consiste infatti del riportare ogni 24 ore sul campo di battaglia una delle armi riposte del magazzino. È quindi molto probabile che nei prossimi giorni possa ritornare anche qualche vecchia arma apprezzata dai fan ma rimossa da parte degli sviluppatori per rendere il gioco più equilibrato. Tra le altre novità dell'evento troviamo anche una nuova modalità a tempo limitato intitolata "Usare con cautela!". In questa LTM i giocatori avranno a disposizione una quantità di materiali decisamente ridotta e, per questo, dovranno pensarci due volte prima di posizionare una o più costruzioni.

Nel corso di questi giorni potrete anche approfittare di una serie di sfide per ottenere delle ricompense esclusive. Se state riscontrando qualche problema nel completarle, potete leggere la nostra guida alle sfide dei 14 Giorni d'Estate.

In attesa di scoprire le prossime armi e LTM, vi ricordiamo che lo Shadow Legends Pack è disponibile in Giappone e a breve potrebbe arrivare anche da noi.