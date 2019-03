Fortnite: torna la modalità a tempo limitato La Fuga

L'aggiornamento 8.10 di Fortnite ha visto il ritorno di una delle MAT (Modalità a Tempo Limitato) più amate dai giocatori del Battle Royale di Epic Games: si tratta de La Fuga, apparsa alla fine della Stagione 5 e mai tornata... almeno fino ad oggi!

"Benvenuti alla fuga! In questa modalità, i giocatori si affronteranno per trovare un gioiello e portarlo su uno dei furgoni per la fuga prima degli altri per vincere la partita!"

Fortnite La Fuga

I gioielli si trovano in casseforti speciali delle consegne di rifornimenti, lungo il bordo del primo cerchio della Tempesta. Per aprire le casseforti serve molto tempo, quindi assicuratevi che l'area sia sgombra prima di tentare di accaparrarvi un gioiello

Ci saranno sempre quattro gioielli in gioco sulla mappa. Se un giocatore scappa con un gioiello o se un gioiello viene perduto nella Tempesta, una nuova consegna di rifornimenti porterà il sostituto

Sulla mappa ci saranno in totale quattro furgoni per la fuga: tre arriveranno all'inizio della partita e uno altro verso la fine

L'obiettivo è trovare o rubare un gioiello e portarlo a uno dei furgoni per assicurarsi una Vittoria reale

Una volta arrivati, le casseforti consegnate e i furgoni per la fuga saranno sempre visibili sulla mappa

Quando un gioiello viene raccolto, sarà visibile a tutti sulla mappa per 30 secondi

Portare un gioiello darà ai giocatori salute e scudi nel tempo, li rallenterà del 10%

I furgoni per la fuga galleggiano a mezz'aria: i portatori di gioielli devono costruire strutture per salire e interagire con loro per portare a termine la fuga

10 consegne di rifornimenti "Inseguimento" rosse atterrano all'inizio della partita. Contengono una serie di armi a lunga gittata e altri oggetti, e sono l'unico modo per ottenere il nuovo Rampino in questa modalità

In questa modalità si troveranno solo armi rare o superiori

Fenditure, fenditure portatili e piattaforme di lancio sono state rimosse per ridurre la mobilità e interagire meglio con i furgoni per la fuga

Le statistiche di profilo (uccisioni/morti e vittorie) verranno tracciate in questa modalità, ma non vengono assegnati ombrelli per le vittorie

Abbiamo temporaneamente riportato in attività l'ATK, solo per questa modalità, dato che è l'unico veicolo terrestre per 4 persone

Queste le principali caratteristiche della modalità La Fuga, ora disponibile con il nuovo aggiornamento. Insieme alla MAT dovrebbero fare la loro comparsa anche nuove sfide, al momento però non ci sono conferme in merito.