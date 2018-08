Fortnite torna online con la patch 5.30, disponibili Fenditura Portatile e Punteggio reale

Epic Games ha pubblicato la patch 5.30 di Fortnite, introducendo il nuovo oggetto Fenditura Portatile per la modalità Battaglia Reale. Le nuove Sfide della Settimana 7, invece, saranno disponibili a partire dalle 15:00 di domani 24 agosto.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, la Fenditura Portatile potrà essere utilizzata in Battaglia Reale per teletrasportarsi in aria sopra la propria posizione, presentandosi come un oggetto molto utile per disorientare gli avversari.

L'aggiornamento introduce anche la Modalità a tempo Punteggio Reale, una variante di Battaglia Reale in cui chi ha più punti alla fine di ogni partita sarà dichiarato vincitore. Per quanto riguarda la modalità Salva il Mondo, invece, è stato introdotto il nuovo Fucile d'assalto Schioppo (potete vederlo a fondo pagina), un'arma dotata di molte munizioni che può infliggere una notevole quantità di danni ai nemici.

Infine, Epic Games ha confermato che le nuove Sfide della Settimana 7 di Battaglia Reale saranno disponibili dalle 15:00 di domani 24 agosto, con un giorno di ritardo rispetto al classico appuntamento fissato per giovedì. Tra le nuove Sfide troviamo Visita il centro di luoghi indicati in una partita singola, Cerca scorte di munizioni, Eliminazioni con mitragliette, Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari, Cerca i forzieri ad Approdo Avventurato, Segui la mappa del tesoro trovata a (Luogo da annunciare) ed Elimina avversari a Lazy Links.

Per consultare il changelog completo della patch 5.30 di Fortnite potete visitare questa pagina.