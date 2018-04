Fortnite torna online, Epic si scusa regalando due oggetti a tutti i giocatori

Il caso "Fortnite Offline" ha tenuto banco per quasi tutta la giornata di ieri e per buona parte della serata, a causa di un problema tecnico che ha causato un down totale dei server e di conseguenza l'impossibilità di giocare a Fortnite. I problemi sembrano ora essere stati risolti e il gioco è nuovamente accessibile.

Nel tardo pomeriggio di ieri il funzionamento dei server è stato ripristinato "a singhiozzo", con code di molte ore, mentre nella notte le problematiche sono state risolte come apprendiamo anche nella Pagina di Stato la quale segnala il corretto funzionamento di sito e forum, messaggistica, matchmaking, classifiche, statistiche, party chat, login e gioco.

Le novità però non finiscono qui perchè dalle 08:00 di questa mattina (venerdì 13 aprile) è disponibile l'aggiornamento 3.5.1 che non porterà in dote alcuna novità ma si limiterà a correggere alcuni bug e problemi tecnici, state tranquilli perchè i server non andranno offline per la nuova patch, come confermato da Epic Games.

La compagnia inoltre ha annunciato che regalerà a tutti i giocatori due oggetti per scusarsi per i disservizi del 12 aprile, nello specifico gli utenti potranno scaricare un Back Bling per la modalità Battle Royale e un Troll Stash Llama per la modalità Salva il Mondo. I due regali saranno disponibili per il download gratuito nello store in-game e potranno essere scaricati a costo zero per tutto il fine settimana, fino al 16 aprile.

Sapevate che il down del gioco ha spinto molti utenti a rivedere vecchi livestream di Fortnite su Twitch, facendo schizzare le visualizzazioni degli stessi nella giornata di ieri?