Fortnite torna online e funziona di nuovo, quali sono le novità dell'aggiornamento 12.61?

Nel momento in cui scriviamo Fortnite è tornato online dopo quasi tre ore di downtime dovute alle consuete operazioni di manutenzione settimanale. L'aggiornamento 12.61 è disponibile per il download ma quali sono le novità?

In realtà la situazione non è troppo chiara perchè i dataminer stanno lavorando da ore senza però segnalare particolari stravolgimenti, se non qualche file legato all'evento che segnerà la fine della Stagione 2, Doomsday in programma sabato 30 maggio. Il sito ufficiale di Epic Games non è ancora stato aggiornato con i dettagli della patch, dunque dovremo necessariamente attendere le prossime ore per saperne di più.

Come previsto, probabilmente questo aggiornamento non includerà particolari novità o nuovi oggetti cosmetici, limitandosi a preparare il terreno per l'evento Doomsday e per l'inizio della Stagione 3. Epic Games dovrà necessariamente svelare le prime informazioni ufficiali su Il Giorno del Giudizio nel corso di questa settimana, lo farà probabilmente tra oggi e domani, in attesa delle nuove sfide di giovedì 28 maggio e del grande evento del weekend.

La Stagione 3 di Fortnite inizierà giovedì 4 giugno, anche in questo caso possiamo aspettarci un massiccio leak di contenuti nei prossimi giorni, come da tradizione a meno di una settimana dal lancio della nuova Season.