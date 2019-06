Fortnite torna online... con le lamentele di Ninja, deluso dal nuovo aggiornamento 9.20

Fortnite è tornato online dopo le consuete operazioni di manutenzione settimanali: il gioco è ora nuovamente disponibile a patto di scaricare prima l'aggiornamento 9.20... patch che però ha fatto arrabbiare non poco lo streamer ninja.

In particolare, a scatenare le ire di Ninja è il nuovo oggetto Inversione Tempesta, che permette di modificare le condizioni climatiche di una determinata zona in partita. Durante uno stream in compagnia di Reverse2k, Ninja si è accorto come Epic abbia in realtà modificato il funzionamento della Tempesta, proprio per introdurre questo nuovo oggetto.

Lo streamer fa sapere che "Presto inizierà un nuovo eventi a Picco Polare ed Epic sta spingendo per portare tutti i giocatori in questa zona"... che questo evento misterioso possa essere legato proprio al Castello di Picco Polare scoperto dai dataminer? Ninja non si sbilancia ma sembra che gli sviluppatori siano al lavoro su diverse novità relative a Fortnite, da presentare magari in occasione dell'E3 2019...