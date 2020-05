Fortnite torna online, tutte le novità dell'aggiornamento 12.60

Dopo il down di questa mattina, Fortnite è tornato online da pochi minuti con alcune novità per Salva il Mondo e Modalità Creativa, mentre non sono ancora noti i nuovi contenuti della modalità Battle Royale, scopriamo insieme le novità dell'ultimo aggiornamento Stagione 2.

Fortnite Salva il Mondo

Ora il vantaggio Cadenza di tiro fornisce un ulteriore vantaggio alle vostre armi caricate. Adesso, se un'arma caricata gode del vantaggio Cadenza di tiro, la quantità di tempo necessaria affinché l'arma raggiunga la carica massima è ridotta.

Tutti gli archi (ad eccezione delle balestre)

Dispositivo di lancio Re della Tempesta

Trapassalaser

Crescendo

Lanciatore Nobile

Monsone

Fucile di precisione tubo a vuoto

Questa settimana debuttano anche i nuovi personaggi Sea Wolf Jonesy e Ken Filibustiere, disponibili rispettivamente dal 23 e dal 30 maggio nel negozio.

Fortnite Modalità Creativa

Una sola novità per Fortnite Modalità Creativa, onoltre l'aggiornamento 12.60 risolve vari bug e problemi tecnici non meglio specificati nel momento in cui scriviamo.

Aggiunti altri oggetti alla Galleria auto A, Galleria sport e Galleria oggetti Lo Squalo

L'aggiornamento 12.60 di Fortnite è disponibile ora su PC e arriverà durante la mattinata anche su PlayStation 4 e Xbox One, nelle prossime ore o domani al più tardi anche su Android, Nintendo Switch e iPhone/iPad. Questo è l'ultimo aggiornamento della Stagione 2 in attesa dell'evento Doomsday che inaugurerà la Stagione 3 di Fortnite Battle Royale.