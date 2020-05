Fortnite torna online, ma senza skin nuove e oggetti cosmetici

La manutenzione programmata di Fortnite è terminata e i server sono tornati nuovamente online, tuttavia sembra che questo update non porti in dote nessuna sostanziale novità, secondo quanto riferito dai dataminer.

La situazione non è ancora del tutto chiara in quanto l'analisi del codice sorgente è ancora in corso, allo stato attuale però non sono stati trovati file e riferimenti a skin e oggetti cosmetici e neanche a nuove funzionalità e opzioni, anche se la situazione come detto potrebbe cambiare molto rapidamente. Nel momento in cui scriviamo il rollout della patch è iniziato su PC e presto l'aggiornamento arriverà anche su console e piattaforme mobile.

La nuova patch servirà però per ottenere l'ingresso all'evento Party Reale di Fortnite in programma venerdì 8 maggio alle 03:00 del mattino ora italiana, senza l'aggiornamento non sarà possibile prendere party al concerto di Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5. Mistero anche sulle Sfide della Settimana 12, non ancora disponibili, sicuramente ne sapremo di più nel corso del primo pomeriggio di oggi.

Lo sapevate? Un bambino di nove anni è stato bannato da Fortnite, Ninja e alcuni membri del FaZe Clan si sono esposti per farlo tornare a giocare, accusando Epic di essere stata troppo severa nel rispettare il regolamento che vieta ai minori di 13 anni di creare un account Fortnite.