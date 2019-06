Fortnite: torna il pacchetto Hang Time con gli stili sbloccabili tramite sfide

Il consueto aggiornamento notturno del negozio di Fortnite Battaglia Reale ha visto il ritorno del pacchetto Hang Time, introdotto per la prima volta lo scorso 22 maggio nell'ambito dell'evento Fortnite X Jordan.

Proposto al prezzo di 1.800 V-Buck, mette a disposizione le due skin di livello leggendario Grind e Clutch con tre stili aggiuntivi ciascuna, sbloccabili portando a termine delle sfide ben precise. Ecco quali sono:

Clutch

Stile 2: raccogli 100 monete o più in 3 giochi della Modalità Creativa

Stile 3: gioca tre giochi creativi qualsiasi

Stile 4: completa tutte le sfide stile

Grind

Stile 2: gioca tre giochi creativi qualsiasi

Stile 3: cambia il colore di 100 unità nella Modalità Creativa

Stile 4: completa tutte le sfide stile

Se siete interessati al Pacchetto Hang Time, vi consigliamo di approfittarne subito, poiché verrà rimosso dal negozio con il prossimo aggiornamento fissato per le 02:00 di stanotte. Tra i contenuti in evidenza proposti quest'oggi figurano anche il costume Duellante Audace (epico, 1.500 V-Buck), il piccone Pietra Focaia (non comune, 500 V-Buck) e le skin dei calciatori già introdotte ieri in occasione della finale di Champions League.