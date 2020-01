Fortnite: torna il Pacchetto Leggende Congelate, tutte le novità di Salva il Mondo

Epic Games ha annunciato le novità della settimana per Fortnite Salva il Mondo, oltre ad aver confermato il ritorno del Pacchetto delle Leggende Congelate, ora nuovamente in vendita. Cosa devono aspettarsi i giocatori di Save the World? Ecco tutti i nuovi contenuti in arrivo nei prossimi giorni.

Gufo nottambulo

Senti la potenza del Black Metal! Gufo nottambulo spara una freccia che cade nel tempo infliggendo danno moderato e impatto pesante. Danno, gittata e velocità aumentano con il tempo di carica. Disponibile nel Negozio settimanale dal 22 gennaio all'una di notte ora italiana al 29 gennaio all'una di notte ora italiana.

Sfida di Frostnite Fino all'orlo

La Tempesta diventa sempre più forte! Stando alle segnalazioni di Frostnite,i danni della tempesta sono in aumento e in avvicinamento rapido. Rifornisci i tuoi bruciatori per mitigarne gli effetti.

Scelta di Arma del Drago

Affronta la tempesta nella sfida Fino all'orlo di questa settimana per sbloccare 1 delle 6 Armi del Drago!

Wukong

È bello essere il re!

Pugno del Drago

Questo è un pugno che picchia duro! Un lento martello che infligge danni da fuoco con elevate capacità di respinta. Sprigiona l'attacco pesante Colpo sopra la testa per infliggere danno aumentato e respinta.

Lama Lunare

La potenza degli Eroi del capodanno cinese e delle Armi del drago... Condensata in un piccolo lama!

Fortnite Pacchetto Leggende Congelate 2020

Altra novità riguarda il ritorno del Pacchetto delle Leggende Congelate, ora nuovamente in vendita a 24.99 euro dopo aver fatto la sua comparsa alla fine del 2018.

Questo bundle include tre diversi outfit: costume Corvo Congelato con dorso Gabbia di Ferro Congelata, costume Cavaliere Rosso Congelato con dorso Scudo Rosso Congelato e infine il costume Ranger dell'Amore Congelato con il dorso Ali dell'Amore Congrlate.