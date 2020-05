Fortnite: torna la skin di Ninja, solo per un periodo limitato

A sorpresa, Epic Games ha reso nuovamente disponibile la skin Fortnite x Ninja, lanciata lo scorso mese di gennaio come parte della Icon Series, skin leggendarie dedicate a personaggi di spicco del mondo di Fortnite.

Il pacchetto Ninja è in vendita a 2.000 V-Buck (circa 20 euro al cambio attuale) e include un costume in quattro diverse varianti, un dorso, l'emote Pon Pon e il piccone Doppia Katana. Come di consueto, si tratta solamente di oggetti estetici e nessuno di questi item è in grado di assicurare potenziamenti o altre migliorie al gioco.

La skin di Ninja viene riproposta in Fortnite solamente per un periodo limitato, con ogni probabilità sarà possibile acquistarla fino al termine della Stagione 2 mentre scomparirà definitivamente all'inizio della Stagione 3.

Ricordiamo che nella notte su Fortnite è andato in onda il nuovo trailer di Tenat, l'evento verrà replicato per tutta la giornata di oggi allo scoccare di ogni ora fino alle 02:00 (ora italiana) di sabato 23 maggio. Infine vi segnaliamo che Epic Games regala una schermata di caricamento gratis a tutti coloro che effettueranno almeno un login in Fortnite entro il primo giugno 2020.