Fortnite: torna la skin Tempest nel nuovo aggiornamento del negozio

Se ancora non avete acquistato skin per festeggiare l'arrivo della Stagione 2 di Fortnite, forse oggi potrebbe essere il giorno giusto per farlo, dato che nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite sono in vendita tanti nuovi outfit e oggetti davvero interessanti.

Una su tutte è il ritorno della skin leggendaria Tempest, da 2000 V-Bucks. Se volete un tocco meno dark, ma ugualmente stiloso, potete invece dare un'occhiata alla skin Bash e al suo stile... unicornesco. Troviamo in vendita poi anche Ruby e Brawler, entrambe da 1200 V-Bucks, così come Airheart. Costa invece solo 800 V-Bucks la skin Bolt.

Per quanto riguarda gli oggetti invece troviamo diversi strumenti di raccolta, come il piccone Razor Smash o lo Storm Bolt, lo Stripe Slicer, o le più divertenti forchetta e coltello (Fork Knife). I glider sono invece lo Storm Eye, che si abbina alla skin Tempest, e lo Sky Stripe. Infine i balletti in vendita oggi sono tre: Electro Shuffle, Lock it Up e Pure Salt.

Avete deciso come spendere i vostri V-Bucks?

Nel frattempo ci sono nuovi indizi secondo cui sarebbe davvero imminente l'arrivo di Deadpool in Fortnite: trovate tutte le informazioni sul nostro sito. Se aveste bisogno di un aiuto per affrontare la nuova stagione, date anche un'occhiata alla nostra guida alla Stagione 2 di Fortnite.