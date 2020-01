Fortnite: torna il Summer Smash con skin esclusive e Twitch Drop gratis

Epic Games ha deciso di riproporre anche nel 2020 il Summer Smash, competizione di Fortnite Battaglia Reale che mette in palio dei giocatori più abili una serie di oggetti per la personalizzazione del proprio avatar e, in più, qualche contenuto gratuito per chi guarderà l'evento in diretta.

Qualunque giocatore avrà l'opportunità di partecipare alla competizione, così da ricevere in maniera automatica i tre spray a tema Australia: Shaka, Rosa e Quokka. Solo i più bravi, invece, potranno entrare in possesso di una skin, un piccone e una copertura per armi e veicoli esclusivi.

Ecco di seguito tutti i dettagli su come accaparrarsi i premi:

Il migliore 10% riceverà la skin Komplex

Il migliore 25% riceverà il piccone Lucentezza stradale

Il migliore 50% riceverà la copertura Schizzo di vernice

Le sorprese però non finiscono qui, poiché guardando l'evento sul canale Twitch degli Australia Open, potrete ricevere in forma gratuita dei Twitch Drop. Purtroppo non è stato annunciato ufficialmente quali saranno i premi per tutti gli utenti che decideranno di fare da spettatori all'evento in diretta, ma siamo sicuri si tratti anche in questo caso di contenuti esclusivi da sfoggiare poi in partita con i propri amici.

Vi ricordiamo che il torneo si terrà dalle ore 9:00 alle ore 12:00 italiane di sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020. I requisiti minimi per la partecipazione consistono nel possedere un account di livello 15 con l'autenticazione a due fattori correttamente abilitata. Se invece vi interessano solo i Twitch Drop, potete effettuare il collegamento tra i vostri profili Twitch ed Epic Games seguendo le istruzioni sul sito ufficiale.

Sapevate che un giocatore cinese non potrà partecipare agli Australian Open di Fortnite per via dei recenti avvenimenti legati al Coronavirus?