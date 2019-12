Fortnite: torna il Winter Royale, un evento da 15 milioni di Dollari

Epic Games ha finalmente annunciato quello che i giocatori aspettavano: il ritorno dell'evento Winter Royale (in modalità Duo) per Fortnite Capitolo 2.

Il colosso statunitense ha rivelato che il secondo grande evento competitivo del Capitolo 2 dopo le Champion Series sarà dunque la seconda stagione del Winter Royale, che prenderà il via tra un paio di settimane.

Il torneo offrirà la bellezza di 15 milioni di Dollari: questo lo rende l'evento competitivo di Fortnite più ricco proprio dietro ai Mondiali giocati a New York la scorsa estate. Un bel po' di soldi in più rispetto all'edizione dello scorso anno, che mise sul piatto “solo” 1 milione.

Il Winter Royale 2019 dovrebbe essere così strutturato: tre tornei spalmati su tre giorni diversi poco prima di Natale, dal 20 al 22 dicembre.

Ogni torneo avrà il suo formato e un montepremi di 5 milioni. I tornei, inoltre, avranno il “lock” per piattaforma, ciò significa che non ci sarà il cross play: i giocatori console non si confronteranno con quelli PC e saranno aperti ai giocatori di tutti i livelli di abilità.

Rimanete sintonizzati, perché i dettagli sull'evento e le regole del torneo saranno svelati molto presto.