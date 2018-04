Fortnite: tornado colpisce il North Carolina ma un ragazzo continua a giocare...

Un tornado si è abbattuto ieri sul North Carolina, causando numerosi problemi e portando la città di Greensboro a chiedere lo stato d'emergenza per i danni causati dalle calamità naturali. In tutto questo, scopriamo che un ragazzo ha continuato indisturbato a giocare a Fortnite...

Come riportato dalla stazione locale WXII 12 News, il giovane Anton Williams non si è minimamente preoccupato ed ha continuato a giocare come se niente fosse: "Ero seduto e stavo giocando a Fortnite quando all'improvviso ho sentito un rumore fortissimo. Mi sono affacciato e ho visto le case scoperchiate, con i tetti che volavano sopra la mia testa, poi però mi sono subito riseduto, i miei compagni di clan si stavano spazientendo e dovevo tornare in partita. Quando la situazione è peggiorata ho detto a mia sorella e mio nipote di chiudersi in bagno."

Questa la testimonianza del giovane ragazzo, il quale ha affermato di essere preoccupato per i suoi cari ma di non aver avuto alcun timore per se stesso, preoccupandosi solamente di dover terminare la partita in corso a Fortnite...