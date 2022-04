Fortnite: tornano i Jetpack e i Lancia-uova, giusto in tempo per Pasqua

Sebbene non sia stato ancora pubblicato il nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 3, previsto probabilmente per la prossima settimana, Epic Games ha implementato oggi una serie di novità nel suo battle royale senza la necessità di distribuire una patch.

La principale novità disponibile da oggi nel Sottosopra è il Jet-Pack, gadget che ritorna nella Stagione 2 e che i giocatori possono trovare sui dirigibili dell'Ordine Immaginario. Si tratta come sempre di uno zaino che consente di volare per qualche secondo e potrebbe avere una certa utilità nella modalità Zero Costruzioni di Fortinite, poiché sarà molto difficile riuscire a colpire con precisione chi è in volo. Visto che la Pasqua si avvicina, inoltre, gli sviluppatori hanno reinserito nel gioco i Lancia-Uova, ovvero i lanciarazzi pasquali che potranno essere trovati in giro per la mappa insieme alle Uova Molleggiate, consumabili che ripristinano un po' di scudo e permettono di saltare più in alto.

Altra novità è invece rappresentata dallo spostamento del cuore della battaglia tra l'OI e i Sette, poiché dal Daily Bugle lo scontro è concentrato nell'area di Canyon Condominiale. Inoltre i giocatori possono ora investire i loro Lingotti d'Oro per decidere se far arrivare nel battle royale il Bus della battaglia corazzato oppure un set di torrette.

