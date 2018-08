Fortnite: tornano i portali e sparisce la chat globale

Epic Games sta continuando ad apportare varie modifiche a Fortnite Battaglia Reale e alla modalità Salva il Mondo per risolvere svariate problematiche.

Fortunatamente il problema di ieri, che ha costretto Epic Games a rimuovere i portali dalla Battaglia Reale, sembra essere rientrato ed è ora possibile completare una delle sfide della Settimana 6.

Pare però sia sorto un secondo problema riguardante la modalità PvE del gioco, Salva il Mondo, anche se in questo caso non si tratta di un bug. Come avrete notato, infatti, nel gioco sono state disabilitate la chat globale e quella fondatore, ecco il perché:

"Ciao a tutti,

Disabiliteremo la chat globale e la chat fondatori durante i lavori che stiamo facendo per migliorarne le funzionalità. La chat globale e quella fondatore sono state create per essere usate dai gruppi per cercare giocatori e cooperare con gli altri utenti. Non abbiamo raggiunto il nostro scopo e ciò ha influito sul suo funzionamento. Il team di sviluppo sta quindi lavorando a testa bassa per apportare delle grosse modifiche al sistema della chat e ripristineremo il suo funzionamento quando i lavori saranno al completo. Grazie per la pazienza durante i lavori sul problema."

Sebbene non vi siano dettagli specifici sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione, sembra palese che buona parte del problema sia dovuta agli scambi. Nelle ultime settimane la chat di gioco è stata invasa da utenti in cerca di qualcuno con cui scambiare, eliminando del tutto la possibilità di interagire con gli altri, chiedere consigli e trovare giocatori. Non è da escludere che gli sviluppatori stiano pensando di aggiungere un terzo canale dedicato esclusivamente ai cosiddetti trader.

Vi ricordiamo che grazie all'aggiornamento alla versione 5.21 sono stati introdotti il Fucile di precisione pesante e le modalità a tempo limitato Anni 50 a palla e Sfida tra cecchini. A causa della patch in questione sono arrivate anche diverse problematiche che gli sviluppatori stanno cercando di risolvere. Sapevate che le sfide della Settimana 6 sono online? Qui potete trovare le nostre guide sui forzieri di Rifugio Ritirato, le sfide a tempo e come trovare il punto in cui le teste di pietra volgono lo sguardo.