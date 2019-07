Fortnite: tornano le Sfide a Tempo Straordinario, ecco tutte le ricompense

Esattamente come accaduto nella scorsa stagione di Fortnite Battaglia Reale, anche questa volta verranno pubblicate le Sfide a Tempo Straordinario al termine della Settimana 10.

Per chi non sapesse di cosa siano, le Sfide a Tempo Straordinario sono particolari sfide dedicate ai possessori del Pass Battaglia grazie alle quali è possibile sbloccare degli stili alternativi per alcune delle principali skin della stagione.

Grazie al lavoro dei dataminer sono stati scoperti obiettivi e ricompense del mini-evento, eccone una lista completa:

Completa tutte le sfide per sbloccare la ricompensa - 15.000 Punti Esperienza

Fase 1 di 2: Raggiungi il livello 23 del Pass Battaglia

Fase 2 di 2 Completa 3 Sfide a Tempo Straordinario - Stile alternativo di Jonesy Bunker

Fase 1 di 2: Raggiungi il livello 71 del Pass Battaglia

Fase 2 di 2 Completa 6 Sfide a Tempo Straordinario - Stile alternativo di Storm Chaser

Fase 1 di 2: Raggiungi il livello 87 del Pass Battaglia

Fase 2 di 2 Completa 9 Sfide a Tempo Straordinario - Stile alternativo di Masako

Collabora con gli amici per ottenere delle eliminazioni - 2.500 Punti Esperienza

Infliggi danni agli avversari con un fucile pesante (prova l'assistenza gruppo!) - 2.500 Punti Esperienza

Visita Sponde del Saccheggio, Picco Polare e Impianto a Pressione - Schermata di Caricamento

Rianima un amico in 3 diverse partite - 5.000 Punti Esperienza

Infliggi danni agli avversari con un fucile d'assalto (prova l'assistenza gruppo!) - 5.000 Punti Esperienza

Balla all'interno dell'ologramma della testa di Durr Burger - Schermata di Caricamento

Posizionati tra le prime 15 squadre nelle modalità Coppie o Squadre con un amico - 10.000 Punti Esperienza

Infliggi danni agli avversari con le mitragliette (prova l'assistenza gruppo!) - 10.000 Punti Esperienza

Fai gol in una porta al chiuso - Schermata di Caricamento

Come potete facilmente intuire dal lungo elenco di sfide, anche questa volta la ricompensa per il completamento di tutte le sfide non sarà il Pass Battaglia della prossima stagione ma un discreto quantitativo di punti esperienza. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per recuperare qualche livello del pass della Stagione 9 e, magari, raggiungere il livello 100.

Avete già dato un'occhiata a tutti i leak di Fortnite pubblicati questa mattina con l'ultimo aggiornamento? Vi ricordiamo inoltre che da oggi i nuovi Fucili a Pompa epici e leggendari sono disponibili.