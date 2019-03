Fortnite, tornano le skin Corvo e Devastazione: tutti gli oggetti del 30 marzo

Nella notte il negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato salutando il ritorno di una delle skin più amate in assoluto dalla comunità: stiamo parlando di Corvo, di qualità leggendaria ed acquistabile a 2.000 V-Buck.

Per l'occasione è tornata anche la variante femminile appartenente al medesimo set, Ravage, anch'essa leggendaria ed in vendita a 2.000 V-Buck. Volendo, ai due costumi potete affiancare gli altri oggetti a tema, ovvero il deltaplano Pennuto volante (raro, 800 V-Buck) e lo strumento di raccolta Becco di ferro (raro, 800 V-Buck). Quest'oggi, inoltre, debutta un'emote nuova di zecca: si chiama Turbine di fuoco (epica, 800 V-Buck) e potete ammirarla nel breve video allegato in calce alla notizia. Di seguito trovate una panoramica con tutti gli altri oggetti in vendita oggi 30 marzo:

Costume Taro (epico, 1.500 V-Buck)

Costume Nara (epico, 1.500 V-Buck)

Strumento di raccolta Guardiano (non comune, 500 V-Buck)

Deltaplano Carpa Volante (raro, 800 V-Buck)

Deltaplano Volo Stellato (raro, 800 V-Buck)

Costume Luce Notturna (non comune, 800 V-Buck)

Costume Trambusto (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Electro Swing (rara, 500 V-Buck)

Strumento di raccolta Prima Voce (non comune, 500 V-Buck)

Cosa ve ne pare? Farete acquisti? Cogliamo l'occasione per segnalarvi che ieri è stato pubblicato l'aggiornamento 8.20.1 di Fortnite che ha risolto una marea di problemi, alcuni dei quali introdotti con la precedente patch. La modalità a tempo Il pavimento è lava, dal canto suo, ha subito alcune importanti modifiche.