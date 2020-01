Fortnite: tornano le Zipline, in attesa del nuovo aggiornamento 11.50

Il 20 gennaio Epic Games aveva disattivato le Zipline da Fortnite a causa di un problema tecnico imprevisto, promettendo di ripristinarle con l'aggiornamento 11.50 in arrivo presumibilmente a inizio febbraio. Oggi però c'è una gradita novità in merito.

Gli sviluppatori fanno sapere di aver risolto il problema legato a questo oggetto, le Zipline sono quindi ora nuovamente utilizzabili in Fortnite per spostarsi da un punto all'altro in maniera semplice e rapida. Resta però il dubbio legato al prossimo update, quando uscirà l'aggiornamento 11.50 di Fortnite?

Quasi certamente non questa settimana, ad oggi (giovedì 30 gennaio) Epic non ha comunicato nulla a riguardo ed è difficile pensare quindi ad un lancio previsto per la giornata odierna o per il fine settimana, evento molto raro e accaduto solo pochissime volte dal lancio di Fortnite nell'estate 2017.

La patch 11.50 dovrebbe quindi debuttare a inizio febbraio introducendo un nuovo motore fisico già contestato da streamer e pro player come Ninja, i giocatori avranno quindi tempo di abituarsi ai cambiamenti in vista della partenza di Fortnite Stagione 2, fissata per il 20 febbraio.