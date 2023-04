Fortnite sta per tornare su iPhone e iPad? Primi indizi dagli ultimi rumor su iOS 17

Ricorderete sicuramente della diatriba legale fra Epic Games ed Apple che ha portato alla rimozione di Fortnite Battaglia Reale dallo store digitale dell'azienda di Cupertino. Presto però, le cose potrebbero cambiare e la situazione potrebbe volgere a favore dei creatori dell'Unreal Engine 5.

Le ultime voci di corridoio suggeriscono che con iOS 17 arriverà anche il sideloading. Si tratta di una funzionalità che, nel caso in cui dovesse davvero arrivare sui dispositivi Apple, permetterebbe agli utenti di installare applicazioni da fonti esterne all'App Store, in maniera molto simile a quanto visto su Android. Come potete facilmente immaginare, con un sistema di questo tipo sarebbe possibile per Epic Games distribuire le sue applicazioni anche su iOS senza alcuna limitazione, così che anche gli utenti iPhone e iPad possano scaricare il battle royale e gli altri prodotti dell'azienda senza ricorrere ai servizi di cloud gaming firmati Xbox o Nvidia.

Per chi l'avesse dimenticato, la stessa Epic Games ha dichiarato qualche mese fa che Fortnite sarebbe tornato su iOS entro la fine del 2023, rendendo il tutto più plausibile. In attesa di scoprire come andranno le cose, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come completare le sfide di Attack On Titan e sbloccare la skin di Eren Jaeger in Fortnite.