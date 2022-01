Fortnite, sta per tornare Pinnacoli Pendenti? Spuntano un leak e una data!

Mentre i giocatori si divertono a sbloccare i contenuti a tema Kobra Kai in Fortnite, i dataminer non cessano di indagare nelle profondità del codice di gioco del free to play.

L'immancabile Hypex, in particolare, sembra aver scoperto un dettaglio particolarmente interessante, che ha voluto condividere con la community tramite il Tweet che trovate in calce a questa news. Secondo il leaker, sembra che la storica area di Pinnacoli Pendenti sia ormai prossima al ritorno all'interno dell'isola di gioco. Dai dati ricavati dal dataminer, in particolare, sembra che l'attesa non sarà troppo lunga, con il ritorno del punto d'interesse in programma per il prossimo martedì 18 gennaio 2022.

L'identificazione della data deriva da un semplice calcolo. Hypex ipotizza infatti che Fortnite Capitolo 3 stia accogliendo una nuova area innevata con una cadenza pressoché regolare di tre giorni. Pinnacoli Pendenti dovrebbe ritornare, ammantata di bianco, come parte della sesta ondata di contenuti invernali, con la terza che andrà live il lunedì 10 gennaio. Con tre giorni necessari per poter assistere al completo scioglimento della neve, la zona, e i relativi punti di interesse, dovrebbero divenire accessibili proprio il già citato 18 gennaio.



Ovviamente, al momento è solo un'ipotesi, ma serviranno solo pochi giorni per poterla verificare. Nel frattempo, ricordiamo che potrebbe essere in arrivo anche una modalità "No Build" di Fortnite.