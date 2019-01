Fortnite: è tornato il devastante exploit del doppio Fucile a Pompa!

Se siete giocatori di lunga data di fortnite, allora sicuramente ricordate l'exploit del doppio Fucile a Pompa, o double pump, come lo chiamano gli amici d'oltreoceano.

Grazie a questo trucchetto, i giocatori potevano sparare in maniera incredibilmente rapida con i Fucili a Pompa, evitando completamente i lunghi tempi di ricarica che normalmente caratterizzano questa categoria di arni. Per sfruttarlo era sufficiente possedere due Fucili a Pompa nell'inventario - posizionati in due caselle adiacenti - e passare rapidamente dall'uno all'altro mentre si continuava a sparare in maniera ininterrotta. Come potete facilmente immaginare, il quantitativo di danni che era possibile infliggere con questo flusso continuo di fuoco era incredibile.

Epic Games ha rimosso l'exploit nel febbraio nel 2017. Due mesi più tardi si è ripresentato, rendendo necessario un ulteriore intervento da parte degli sviluppatori. Ebbene, pare che con l'aggiornamento 7.20 sia tornato ancora una volta!

Le prime segnalazioni sono arrivate dai giocatori mobile, ma ben presto si sono uniti anche quelli PC, come potete vedere nei due video allegati in calce alla notizia. L'exploit può ora essere sfruttato con il Fucile a Pompa Pesante (in passato con il Tattico). Si tratta sicuramente di un bug, sul quale, con tutta probabilità, Epic Games interverrà nell'immediato futuro.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che in questi giorni si sta svolgendo l'evento Tempesta di Ghiaccio, che ha introdotto un nuovo set di sfide.