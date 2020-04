Fortnite: un torneo da 2 milioni di dollari dopo l'evento con Travis Scott

Dopo aver assistito al fenomeno di Fortnite x Travis Scott, i vertici di Epic Games annunciano un torneo Fortnite Champion Series Invitational, fissando la data di inizio del nuovo evento dedicato alla scena competitiva del battle royale che vanterà un montepremi finale da ben 2 milioni di dollari.

Il nuovo torneo FNCS di Fortnite Capitolo 2 partirà il 9 maggio 2020 e durerà due settimane. La partecipazione a questa competizione, come previsto per le precedenti edizioni, sarà estesa a tutti gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale che sono riusciti a superare le varie fasi eliminatorie regionali.

La griglia di partenza del nuovo Fortnite Champion Series Invitational comprenderà i migliori 100 giocatori delle Finali FNCS della Stagione 2 su PC e altrettanti utenti provenienti dalle versioni Mobile e console di Fortnite Capitolo 2. Ci sarà poi spazio per i 100 finalisti delle competizioni FNCS della Stagione 2, per i 100 migliori giocatori della Stagione X e, infine, per 100 utenti invitati direttamente da Epic: tra questi, sarà impossibile non trovare streamer e pro player conosciuti a livello internazionale come Ninja, SypherPK o NickMercs.

Tutto ciò, mentre in rete continuano a tenere banco le indiscrezioni e le ipotesi che suggeriscono l'arrivo, si presume in corrispondenza dell'inizio della Stagione 3 di Fortnite, di un grande cambiamento per Fortnite dopo l'evento con Travis Scott.