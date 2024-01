Fortnite tornerà su iOS! Il CEO di Epic Games critica Apple per il sideloading

Nelle ultime ore sono stati annunciati grossi cambiamenti per quel che riguarda l'App Store, che oltre ad accogliere servizi di gaming in streaming come GeForce Now e Xbox Cloud Gaming si prepara al sideload delle app in territorio europeo. Tale novità garantirà il ritorno di Fortnite, ma il CEO di Epic Store non è felice della situazione.

In seguito all'annuncio della nuova feature, che permetterà alle aziende di pubblicare applicazioni al di fuori dell'App Store, il buon Tim Sweeney ha colto subito l'occasione per criticare aspramente (di nuovo) il colosso di Cupertino. Più nello specifico, il numero uno di Epic Games non sembra aver apprezzato particolarmente le restrizioni applicate da Apple per tutti coloro i quali vogliono usufruire del sideload delle applicazioni, al punto da definire il tutto come 'hot garbage', ossia immondizia, e spettacolo dell'orrore. In ogni caso ciò non frenerà in alcun modo i creatori di Fortnite, che sui canali social ufficiali hanno ufficializzato la volontà di portare l'Epic Games Store su iOS, così da distribuire anche e soprattutto il popolare free to play.

In attesa di scoprire come si evolverà la questione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come sbloccare le skin di Solid Snake e Old Snake in Fortnite Capitolo 5 Stagione 1.