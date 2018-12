Fortnite: il tracciamento dei Supply Drop diviene più intuitivo e semplice

La recente patch di Fortnite ha dato un nuovo modo per trovare e rintracciare i Supply Crate durante una partita.

Come scoperto dallo YouTuber Opularity, il quale l'ha condiviso direttamente su Reddit, la nuova patch ha dato ai giocatori la possibilità di marcare velocemente e intuitivamente il supply crate, in modo da seguirlo ed evidenziarlo sulla bussola posta in alto sullo schermo.

In precedenza, l'unico modo per contrassegnare qualcosa in Fortnite era aprire la mappa e spostare il cursore. Ora che la “marcatura” può essere eseguita in qualsiasi momento, Opularity ha puntato il suo mirino su una cassa in fase di discesa, tracciandola.

Come dicevamo, il nuovo marker può essere seguito come al solito, sarà visibile se aprite la mappa o è sempre visibile nella parte superiore dello schermo sulla bussola. Opularity, nel suo video, suggerisce agli utenti Xbox e PS4 di assegnare la funzionalità del marker sul D-pad se vogliono provare questo metodo di tracciamento per i Supply Crate.

Oltre alla nuova funzionalità di marcatura, estremamente utile, ora Fortnite risente ancora una volta di modifiche alla mappa. Nella fase iniziale della Stagione 7 che sta per giungere, i giocatori hanno individuato nuovi portali e effetti che si stanno formando attorno alla mappa, così come un iceberg che si sta avvicinando con un castello sulla sua cima.

Vedremo cosa ci riserverà la nuova stagione del battle royale targato Epic Games.