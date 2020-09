Fortnite: il trailer 4K della versione PS5 svela la data d'uscita dell'upgrade gratis

Sono stati numerosi i giochi mostrati durante il PlayStation 5 Showcase di questa sera e tra i protagonisti troviamo anche la versione next-gen di Fortnite Capitolo 2.

Il gioco è stato mostrato con un breve trailer in 4K che mostra le qualità tecniche della nuova versione del titolo Epic Games, che presenta un sistema di illuminazione migliorato e un dettaglio grafico aumentato. Come potete leggere alla fine del video, la versione PlayStation 5 di Fortnite sarà disponibile sin dal lancio della console di prossima generazione, fissato al prossimo 19 novembre 2020 per noi italiani. Ovviamente chiunque disponga di un account Epic Games potra trasferire tutti i propri progressi (skin, livello del Pass Battaglia e tutti gli altri contenuti) da qualsiasi altra piattaforma, dal momento che anche l'edizione PS5 supporterà cross-play e cross-progression.

Prima di lasciarvi al trailer a risoluzione 4K, che mostra una serie di skin non ancora disponibili nel gioco, vi ricordiamo che il prossimo novembre sarà disponibile il bundle Ride Bene Chi Ride Ultimo con all'interno Joker per Fortnite Capitolo 2, il quale aveva anticipato correttamente la finestra di lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X.