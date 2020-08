Fortnite, trailer di lancio per la Stagione 4, arrivo imminente: data, orario e offline

Come ormai noto, la nuova stagione del battle royale di Epic Games si prepara a prendere il via: per celebrare l'occasione, è in arrivo un esplosivo trailer di lancio!

Sul Canale YouTube di Fortnite: Battaglia Reale, come potete verificare direttamente in apertura a questa news, è già attiva una première del filmato, che scandisce il conto alla rovescia per la sua presentazione. L'appuntamento con il reveal della Stagione 4 è fissato per la mattina di giovedì 27 agosto, alle ore 08:00 del fuso orario italiano. In descrizione al video, troviamo quanto segue: "La guerra per salvare la Realtà comincia ora. Scopri come gli Eroi e i Villain Marvel sono finiti sull'isola".



Nel medesimo momento, Fortnite sarà offline, procedura necessaria per consentire una corretta implementazione di un nuovo aggiornamento. Il gioco passerà alla v.14.00, così da accogliere la Stagione 4 del Capitolo 2 del battle royale. I server cesseranno dunque di essere operativi per un periodo di tempo non specificato, che avrà inizio alle ore 08:00 di giovedì 27 agosto. Il ritorno online di Fortnite avverrà in un orario al momento non specificato.



Al momento, le voci più insistenti puntano su di un arrivo di Wolverine, Captain America e altri in Fortnite. Nel frattempo, prosegue la disputa tra Epic Games ed Apple.