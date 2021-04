Fortnite: un trailer ci presenta il Riciclatore, la nuova arma della Stagione 6

Epic Games ha appena pubblicato un nuovo filmato dedicato alla nuova arma pesante di Fortnite Capitolo 2, la quale era già stata avvistata nelle immagini promozionali e nel trailer di lancio della Stagione 6: il Riciclatore.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Riciclatore è un'arma a due mani che permette a chi la impugna di aspirare un gran quantitativo di oggetti in giro per l'isola del battle royale per accumulare proiettili nel caricatore e sconfiggere gli avversari. Come potete vedere nel filmato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Fortnite Battaglia Reale, l'arma in questione non utilizza nessuno dei proiettili che si possono recuperare nelle scatole di munizioni e per caricare questa bocca da fuoco occorre aspirare alberi, cassonetti, cespugli e altri oggetti che si possono trovare nei vari punti d'interesse. Una volta carico, il Riciclatore spara dei sassi ad alta velocità il cui impatto non dà scampo agli avversari e alle strutture.

Prima di lasciarvi al trailer ufficiale del Riciclatore, arma già disponibile in tutte le versioni del free to play, vi ricordiamo che è ora possibile procedere al preorder del primo numero del fumeto Batman x Fortnite Punto Zero con la skin gratis di Harley Quinn, in arrivo il prossimo 20 aprile 2021.