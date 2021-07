Fortnite: un trailer svela tutte le skin di LeBron James

Come anticipato dai leaker di Fortnite Capitolo 2 nel corso del pomeriggio, Epic Games ha ufficialmente annunciato l'arrivo di LeBron James nel battle royale con un breve trailer che ne mostra una delle diverse skin.

A differenza di altri personaggi che si sono uniti alle Serie d'Icone di Fortnite, il celebre cestista della NBA arriverà nel negozio in due diverse versioni. La prima, che è la stessa che possiamo vedere nel trailer, è quella principale con l'abito nero e include anche il dorso decorativo del Re in persona con la possibilità di scegliere se fargli indossare o meno gli occhiali da sole. Il secondo set è invece ispirato a Space Jam: New Legends e include lo stile aggiuntivo Martedì Taco. In aggiunta a questi due oggetti, nel negozio arriverà anche un bundle contenente vari elementi estetici aggiuntivi.

Ecco di seguito tutti gli oggetti inclusi nel bundle attrezzatura di Re James:

Piccone: Il leone

Deltaplano: Apertura alare

Emote: il Silenziatore.

Tutte le skin dedicate allo sportivo indossano una colorazione diversa delle Nike LeBron 19, le nuove ed esclusive scarpe realizzate dalla celebre azienda in collaborazione con il cestista. Ad eccezione del costume ispirato a Space Jam 2, inoltre, ogni singolo oggetto del set presenta uno slider che permette di impostare manualmente la colorazione di alcuni elementi, scegliendo così se farli diventare d'oro o dargli un più sobrio aspetto metallico.

Prima di lasciarvi al trailer e alle immagini delle skin, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.