Fortnite: dopo il trailer di Tenet verrà trasmesso anche un film di Christopher Nolan

Questa notte WB Games ha trasmesso in anteprima il trailer di Tenet di Christopher Nolan, a quanto pare però la collaborazione tra Warner Bros, il regista e il Battle Royale di Epic Games è destinata a continuare.

Come riportato da Eurogamer.net è stato rivelato dallo stesso Nolan che questa estate un suo film verrà trasmesso su Fortnite, sempre in modalità Party Reale. Difficile dire quale possa essere la pellicola in questione, secondo la testata però si tratterà di un film della trilogia del Cavaliere Oscuro. Questa è l'ipotesi più probabile in quanto renderebbe possibile mettere in-store le skin dell'Uomo Pipistrello, da non escludere anche Interstellar o Inception, film di grande richiamo che portano la firma del celebre regista.

Quale film di Christopher Nolan vorreste vedere in-game su Fortnite? Cosa ne pensate di collaborazioni di questo tipo? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Negli anni scorsi Fortnite ha collaborato più volte con il mondo del cinema, pensiamo agli eventi dedicati ad Avengers Endgame, John Wick o Star Wars L'Ascesa di Skywalker, in questo caso però si tratta di proiettare un lungometraggio completo di uno dei registi più acclamati degli ultimi anni, evento capace di catalizzare l'attenzione di un pubblico diverso rispetto a quello dei giocatori di Fortnite.