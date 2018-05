Fortnite: trapela il cinematic trailer della Stagione 4

Ormai manca pochissimo all'avvio della Stagione 4 di Fortnite. I server sono già andati in manutenzione per ospitare il nuovo update, ma nel frattempo è stato pubblicato in anticipo il cinematic trailer della nuova season: lo trovate in cima alla notizia.

Come anticipato da Epic Games in diverse occasioni, a segnare il passaggio alla Stagione 4 ci penserà l'impatto della cometa, lo strano oggetto celeste avvistato ormai da diverso tempo dagli utenti di Fortnite. L'immagine di anteprima pubblicata nella giornata di ieri, infatti, mostrava quattro personaggi emergere da un cratere causato dallo schianto della meteora, scena che possiamo rivedere all'interno del nuovo trailer.

Alla fine in quale punto della mappa si schianterà la cometa? Non lo sappiamo ancora, ma secondo alcune indiscrezioni verrà distrutto il Magazzino Muffito. Per scoprirlo, tuttavia, basterà attendere che i server di Fortnite tornino operativi dopo la manutezione programmata di oggi. Il gioco è andato offline alle 10:00 di stamattina per accogliere la patch 4.0.0, così da dare il via alla Stagione 4.

Quanto tempo dovremo attendere prima di muovere i primi passi nella nuova season di Fortnite? Basandoci sulle manutenzioni effettuate in precedenza, potrebbero occorrere solo poche ore. Voi siete pronti a rituffarvi nella Battle Royale targata Epic Games? Restate sintonizzati sulle nostre pagine per tutti gli aggiornamenti in arrivo!