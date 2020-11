Fortnite: trapela online il trailer del bundle con Joker

I dataminer di Fortnite Capitolo 2 non si sono lasciati sfuggire nemmeno questa volta l'errore di Epic Games, che sembra essersi lasciata sfuggire in leggero anticipo il trailer ufficiale del bundle "Ride bene chi ride ultimo" sulle pagine ufficiali dei social francesi.

Nel filmato, che potete vedere nel tweet in calce alla notizia, il perfido Joker mette a ferro e fuoco Lago Languido, la piccola cittadina che viene completamente ricoperta di esplosivo al plastico per poi essere fatta saltare in aria dal villain più famoso dell'Uomo Pipistrello. Per chi non lo sapesse, il pacchetto non si limiterà a dare la possibilità di vestire i panni di Joker con tanti di piccone, dorso decorativo e stile aggiuntivo ma aggiungerà all'armadietto anche Poison Ivy e Re Mida, una versione alternativa del personaggio ormai noto ai fan del battle royale che indossa una luccicante armatura d'oro.

Il bundle in questione sarà disponibile sia in formato fisico che digitale a partire dal prossimo 17 novembre 2020 e potrà essere acquistato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (solo digitale). A proposito di novità, avete già letto la nostra guida su come sbloccare gratis il costume di Black Widow in versione invernale?