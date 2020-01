Fortnite: trapela in rete l'immagine della prossima skin esclusiva Samsung?

Con l'uscita dell'aggiornamento alla versione 11.40 di Fortnite Capitolo 2 sono trapelate in rete le immagini di numerose skin nascoste tra i file di gioco e, tra queste, potrebbe esserci anche quella in arrivo per i futuri acquirenti di un Samsung Galaxy S11.

Parliamo della skin chiamata Iris, facente parte del set di oggetti per la personalizzazione Vivid Vision e dotata di due diversi stili: uno con cappuccio e uno senza. Stando a quanto dichiarato dai dataminer, si tratterebbe dell'ennesima skin data in regalo agli utenti che acquisteranno uno smartphone Samsung e, in particolare, il prossimo modello di Galaxy il cui annuncio non è ancora stato fatto. Interrogata sull'argomento, Samsung ha dato una risposta molto particolare ad un utente Twitter, confermando in parte quanto sostenuto dai leaker di tutto il mondo. Nel post in questione, infatti, vengono invitati gli utenti a seguire l'evento dell'11 febbraio 2020 poiché potrebbero emergere delle novità su nuovi costumi in arrivo sul battle royale Epic Games.

A questo punto non possiamo far altro che attendere l'annuncio del nuovo dispositivo Samsung per scoprire se tali rumor siano o meno fondati.

Se nel frattempo avete intenzione di sbloccare qualche altro costume aggiuntivo, vi suggeriamo di completare le nuove sfide a tempo straordinario di Fortnite Capitolo 2, che mettono in palio degli stili extra per quattro diverse skin del Pass Battaglia. Questa notte dovrebbe invece avere il via l'evento "Serie d'Icone", durante il quale verranno messi in vendita sul negozio tutti gli oggetti per la personalizzazione dedicati a Ninja, tra i quali troviamo il costume di Ninja con 4 stili aggiuntivi, il dorso decorativo Egemonia Ninja, l'emote Stile Ninja e il piccone Doppia Katana.