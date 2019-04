Fortnite: trapela la schermata di caricamento della Settimana 7 della Stagione 8

L'aggiornamento 8.30 di Fortnite è online da pochissimo, eppure i data miners si sono già messi al lavoro e come di consueto è già arrivata la solita valanga di leak e anticipazioni varie riguardo oggetti, skin e altre potenziali aggiunte al database del gioco.

Molti dei leak di Fortnite li abbiamo già raccolti sul nostro sito, adesso è invece il turno delle famose schermate di caricamento, relative alle Sfide della Scoperta. Sembra infatti sia trapelata già la screen relativa alla sfida della Settimana 7, mentre quella della Settimana 8 sarebbe ancora avvolta del mistero, nonostante sia stato svelato il nome, "Strength of will".

Tali schermate contengono degli indizi per trovare un oggetto nascosto nella mappa di Fortnite, ma ricordiamo che l'oggetto in questione potrà essere trovato soltanto una volta sbloccate tutte le schermate di caricamento, altrimenti non sarà reso visibile.

Un altro leak riguarda invece la Skin Rovina della Sfida della Scoperta, già trapelata nei giorni scorsi, per la quale è emerso un interessante dettaglio. Dall'immagine conosciuta finora infatti non era chiaro se l'outfit prevedesse anche la presenza di un glider, che è invece stato mostrato nei nuovi leak odierni, per l'appunto.

Potete trovare tutti i leak in questione nelle immagini in calce alla news. Che ne pensate?