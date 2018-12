Fortnite: trapela un trailer della Stagione 7 ma è falso, novità in arrivo ai Game Awards

Nelle scorse ore su Reddit è comparso quello che ad una prima occhiata sembrava essere il primo trailer ufficiale di Fortnite Stagione 7, in realtà però il video si è rivelato essere un semplice fan trailer realizzato utilizzando cutscene già edite rimaneggiate e modificate per l'occasione.

Il trailer di Fortnite Stagione 7 ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni in poche ore, alcuni pro player di Fortnite hanno però confermato che la clip è falsa, un lavoro fan made di buona qualità ma assolutamente non ufficiale.

La Stagione 7 del Battle Royale di Epic dovrebbe iniziare questa settimana, più precisamente il 6 dicembre, data non casuale considerando che proprio tra tre giorni si terranno i Game Awards 2018 per i quali Geoff Keighley ha promesso novità su Fortnite ricordando come il gioco sia stato annunciato proprio durante i Game Awards del 2011 da CliffyB, allora con una forma certamente diversa da quella attuale, ma già in grado di catalizzare l'attenzione.

Non ci resta che attendere per saperne di più, in queste ore un gigantesco iceberg ha fatto la sua comparsa in Fortnite e la sua presenza sembra essere sempre più legata alla Season 7...