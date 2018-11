Fortnite: trapelano in anticipo le Sfide della Settimana 10

Le nuove Sfide della Settimana 10 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 6) saranno disponibili dalle 14:00 di domani 29 novembre. Nell'attesa, un leak sembra averle svelate in anticipo: vediamo di cosa si stratta.

Sfide della Settimana 10

Gratuite

Costruisci delle strutture (0/250)

Visita una nave vichinga, un Bus Battaglia distrutto e un Cammello (0/3)

Cerca dei forzieri a Palmeto Paradisiaco o Pinnacoli Pendenti (0/7) (Difficile)

Pass Battaglia

Posiziona Torrette Montate in diverse partite (0/3)

Fase 1: Atterra a Passatempi Pomposi

Completa le prove a tempo dei veicoli (0/3) (Difficile)

Fase 1: Elimina un avversario con un Fucile a Pompa (Difficile)

Dal momento che stiamo parlando di un leak, vi invitiamo ad attendere le 14:00 di domani 29 novembre per conoscere con certezza le nuove Sfide della Settimana 10. Come già capitato in diverse occasioni, Epic Games può prendersi la libertà di cambiare qualche sfida all'ultimo momento, prima di pubblicarle per tutti i giocatori.

Parlando invece delle novità in arrivo nei prossimi mesi, sapevate che la temperatura della mappa di Fortnite Battaglia Reale sta continuando ad abbassarsi? Un indizio che sembra confermare l'imminente arrivo della neve, magari insieme alla nuova Stagione 7 attesa a dicembre. Per saperne di più, a questo punto, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games nei prossimi giorni.