Fortnite: trapelano in anticipo le sfide della Settimana 3 della Stagione 6

Nelle scorse ore è trapelata in rete in anticipo la lista con le sfide della Settimana 3 della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale. Com'è ormai consuetudine, tre sono gratuite per tutti i giocatori e le rimanenti quattro sono riservate ai possessori del Pass della Battaglia a pagamento.

Sfide della Settimana 3 della Stagione 6

Gratuite

Riporta in vita un giocatore in differenti partite (0/5)

Fase 1: cerca un forziere a Rifugio Ritirato (0/1)

Suona il campanello di una casa con un nemico all'interno (0/5) - Difficile

Pass della Battaglia

Fase 1: visita le Rapide Rischiose e il Bosco Blaterante in una singola partita

Colpisci un nemico con un Pomodoro da una distanza di 20 metri o maggiore (0/1000)

Colpisci tre differenti bersagli nei Poligoni di Tiro - difficile

Elimina nemici in differenti partite (0/10) - difficile

Ci sono alcune sfide inedite proposte per la prima volta in assoluto, come quella che richiede di bussare ad un campanello di una casa con una avversario all'interno, che è pure di livello difficile. Anche questa volta, inoltre, avremo a che fare con due Sfide a Fasi in contemporanea. Cosa ne pensate? Sono abbordabili secondo voi?

Precisiamo che saranno disponibili a partire dalle ore 15:00 di giovedì 11 ottobre. Fino ad allora, potete continuare a dedicarvi alle sfide della Settimana 2 della Stagione 6. Quest'oggi Epic Games ha annunciato di aver acquisito Kamu, società specializzata in misure anti-cheat. L'obiettivo è quello di rendere Fortnite ancora più sicuro e di ridurre al minimo il numero di cheater.