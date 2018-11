Fortnite: trapelano in rete i costumi del Negozio fino a fine novembre

I sempre più attivi dataminer di Fortnite Battaglia Reale scovano tra le righe di codice dell'ultimo aggiornamento dello sparatutto campione di incassi di Epic Games la lista dei costumi e degli oggetti cosmetici che dovrebbero essere proposti nel Negozio del titolo da qui alla fine del mese di novembre.

I costumi a cui si fa riferimento nella lista scoperta dai dataminer sono solo quelli In Primo Piano e non comprendo, di conseguenza, gli oggetti cosmetici Giornalieri proposti da Epic nel Negozio per le microtransazioni in V-Buck di Fortnite:





24-25 Novembre: Tender Defender e Bundle Rex

e 25-26 Novembre: Taro e Bundle Highland

e 26-28 Novembre: Vday and Hippies e Battle Pass Tiers

e 28-29 Novembre: Viking and Vampire e Battle Pass Tiers

e 29-30 Novembre: Spiders e Set Garage Band

Nel momento in cui scriviamo, il Negozio propone il Pacchetto Wukong (con skin, dorso decorativo, strumento di raccolta e deltaplano) e il costume Tenero Difensore (Tender Defender), la skin leggendaria creata dagli sviluppatori statunitensi traendo spunto dall'originale disegno del Chicken Trooper realizzato dal figlio di 8 anni di un fan di Fortnite.

Oltre alle righe di codice con la lista degli oggetti cosmetici che saranno messi In Primo Piano nel Negozio da qui alla fine del mese, i dataminer dell'ultimo update di Fortnite hanno inoltre scoperto degli ulteriori indizi che conducono all'imminente arrivo della neve con la Stagione 7.

Nell'attesa che l'isola di Fortnite Battaglia Reale si riempia di biomi invernali in coincidenza con l'apertura della prossima stagione a tema natalizio, vi lasciamo alla Guida per superare le Sfide a Fasi della Settimana 9 della Stagione 6.